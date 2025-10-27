سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 27-10-2025

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الجنيه الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025



سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 44000 جنيهًا.

سعر الشراء:43600 جنيهًا .

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:6285 جنيها.

سعر الشراء: 6230 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا.

سعر الشراء: 5710 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5500 جنيهًا.

سعر الشراء: 5450 جنيهًا.



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 4715 جنيهًا.

سعر الشراء: 4670 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 3665جنيهًا.

سعر الشراء: 3635 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:3145 جنيهًا.

سعر الشراء: 3115 جنيهًا.