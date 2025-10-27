قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
توك شو

سبائك أم مشغولات.. الحل الأنسب للاستثمار الآمن في الذهب.. فيديو

هاجر ابراهيم

قال الكاتب الصحفي وائل شهبون، المتخصص في أخبار شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب لا يزال أحد الملاذات الآمنة التي يفضلها المواطنون، رغم القفزات المتتالية في أسعاره عالميًا ومحليًا، موضحًا أن التساؤلات حول الوقت الأنسب للاستثمار في الذهب لا تزال تتصدر اهتمامات الجميع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة مجدي،في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعات غير مسبوقة على مدار تسعة أسابيع متتالية، ما رفع الأسعار بشكل لم يحدث منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن هذا الارتفاع انعكس على السوق المحلي، إذ قفز السعر بأكثر من 900 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع بنحو 300 إلى 400 جنيه مؤخرًا.

وتابع أن الصراعات الجيوسياسية العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في عدد من الدول الكبرى ساهمت في رفع أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة وتوجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة جعل المستثمرين يفضلون الذهب على أدوات الدين الأمريكية.

وأوضح أن هناك علاقة طردية بين أسعار الفائدة وحركة الذهب، فكلما انخفضت الفائدة اتجه الناس إلى شراء الذهب كملاذ آمن يحافظ على القوة الشرائية لمدخراتهم، بينما تؤدي الفائدة المرتفعة إلى جذب الأموال نحو النظام المصرفي.

ولفت إلى أن كثيرًا من المستثمرين يفضلون شراء السبائك الذهبية على المشغولات، نظرًا لكونها عيار 24 ومصنعية أقل ولا تحتوي على فصوص أو أحجار، ما يجعلها أنقى وأكثر أمانًا من الناحية الاستثمارية.

الغرف التجارية أسعار الذهب الذهب أسعار الفائدة المستثمرين

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

مقالات

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

