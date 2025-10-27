أسعار الذهب تتراجع مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة



انخفضت أسعار الذهب بعد تسجيلها أول خسارة أسبوعية منذ منتصف أغسطس، مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة إثر إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

هبط المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 1.3% مقترباً من مستوى 4058 دولاراً للأونصة، بعدما أشارت واشنطن وبكين إلى أنهما تقتربان من إتمام اتفاق شامل، بالتزامن مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآسيوية التي تشمل سلسلة لقاءات دبلوماسية.

وقد يسهم هذا الاتفاق في تخفيف بعض المخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي كانت تدعم المعدن النفيس.

تصحيح بعد موجة صعود قياسية

شهد الذهب الأسبوع الماضي انعكاساً حاداً بعد موجة صعود أوصلته إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 4380 دولاراً للأونصة يوم الإثنين الماضي، وسط مؤشرات على أن المعدن بات في منطقة تشبّع شرائي.

ورغم ذلك، ما يزال الذهب مرتفعاً بنحو 55% منذ بداية العام، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية واتجاه ما يُعرف بـ"تجارة تخفيض القيمة"، حيث يتجنب المستثمرون السندات الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من العجوزات المالية المتزايدة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في شركة "كابيتال دوت كوم": "نعود الآن إلى أرضية أكثر واقعية وسوق أكثر منطقية". وأضاف: "كان هناك رد فعل مبالغ فيه بعض الشيء بسبب تطورات التجارة التي جاءت أفضل من المتوقع".