قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

ذهب
ذهب
وكالات


انخفضت أسعار الذهب بعد تسجيلها أول خسارة أسبوعية منذ منتصف أغسطس، مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة إثر إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

هبط المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 1.3% مقترباً من مستوى 4058 دولاراً للأونصة، بعدما أشارت واشنطن وبكين إلى أنهما تقتربان من إتمام اتفاق شامل، بالتزامن مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآسيوية التي تشمل سلسلة لقاءات دبلوماسية.
وقد يسهم هذا الاتفاق في تخفيف بعض المخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي كانت تدعم المعدن النفيس.

تصحيح بعد موجة صعود قياسية

شهد الذهب الأسبوع الماضي انعكاساً حاداً بعد موجة صعود أوصلته إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 4380 دولاراً للأونصة يوم الإثنين الماضي، وسط مؤشرات على أن المعدن بات في منطقة تشبّع شرائي.

ورغم ذلك، ما يزال الذهب مرتفعاً بنحو 55% منذ بداية العام، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية واتجاه ما يُعرف بـ"تجارة تخفيض القيمة"، حيث يتجنب المستثمرون السندات الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من العجوزات المالية المتزايدة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في شركة "كابيتال دوت كوم": "نعود الآن إلى أرضية أكثر واقعية وسوق أكثر منطقية". وأضاف: "كان هناك رد فعل مبالغ فيه بعض الشيء بسبب تطورات التجارة التي جاءت أفضل من المتوقع".

أسعار الذهب الذهب الملاذات الآمنة الولايات المتحدة والصين واشنطن المعدن الثمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

تصادم

صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر

جثة - أرشيفية

ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد