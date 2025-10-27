وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، التي تُشارك حاليًا في بطولة العالم المقامة في الصين.

إنجاز غير مسبوق منذ 30 عامًا

أشاد وزير الرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته رياضة التايكوندو المصرية، مؤكدًا أنه إنجاز غير مسبوق منذ 30 عامًا، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والإداري.

إشادة بالبطل سيف عيسى

أثنى وزير الرياضة على أداء نجم المنتخب المصري «سيف عيسى» بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، مؤكدًا ثقته في قدرته على مواصلة التألق والاستعداد القوي للأولمبياد القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير وفق خطط ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

نجوم منتخب مصر للتايكوندو

يضم المنتخب المصري عددًا من الأبطال المميزين، من بينهم محمد أسامة، ورامي عيسى، وأحمد الراوي، وآية شحاتة، وجنى خطاب، الذين يواصلون مشوار المنافسة في البطولة لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.