عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

أصدرت شركة فيراري تحذيرًا عاجلًا لستة من مالكي طراز 296 GTB وGTS موديل 2025 بالتوقف فورًا عن قيادة سياراتهم، بعد اكتشاف احتمال حدوث تسرب زيت ناتج عن صمولة غير محكمة قد يؤدي إلى نشوب حريق. وأكدت الشركة أن السيارات ستخضع لفحص شامل قبل السماح بإعادتها للطريق مجددًا.
 

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

كشفت شركة سوزوكي عن تفاصيل وأسعار سيارتها فرونكس 2026 في السوق السعودية، والتي تأتي بتصميم عصري وشكل كروس أوفر مدمج يناسب العائلات الصغيرة. وتتوفر السيارة بعدة فئات مزودة بمحرك 1.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي، بأسعار تبدأ من حوالي 70 ألف ريال سعودي.
 

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

كشفت بورش عن تراجع أرباحها بنسبة 99% في الربع الثالث من العام، بالتزامن مع استعدادها لإيقاف إنتاج ماكان بمحرك البنزين بحلول منتصف 2026. وأكدت الشركة أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة طرازاتها والتركيز على الإصدارات الهجينة والكهربائية استعدادًا لمرحلة جديدة من التحول المستدام.
 

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

في مشهد مذهل، سمحت BMW لسائق محترف بقيادة سيارة M2 مخصصة بقوة 1100 حصان داخل مصنع الشركة في ميونيخ. حيث أظهرت اللقطات السيارة وهي تنزلق بقوة على أرض المصنع بين الروبوتات باهظة الثمن. وتعتمد السيارة على محرك S58 معدل بعزم 922 رطل-قدم لتقديم أداء استثنائي في عالم السيارات الرياضية.
 

مواصفات أودي Q7 موديل 2026 الجديدة

قدمت أودي النسخة الجديدة من سيارتها Q7 موديل 2026 بتحديثات تصميمية ومواصفات تكنولوجية متطورة، شملت شبك أمامي أعرض ومصابيح LED أكثر دقة، إلى جانب نظام ترفيهي مطوّر يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتتوفر السيارة بمحركات بنزين وديزل وهجينة مع أداء محسّن وتجربة قيادة فاخرة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

راغب علامة وزوجته

وجودِك بحياتي نعمة.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

مونيكا بيلوتشي مع أحمد عز

لا تُخدع أبدا.. مونيكا بيلوتشي تعلن مشاركتها بفيلم seven Dogs

إليسا

ملكة الإحساس.. نجوي كرم تهنئي إليسا بعيد ميلادها

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

