أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أصدرت شركة فيراري تحذيرًا عاجلًا لستة من مالكي طراز 296 GTB وGTS موديل 2025 بالتوقف فورًا عن قيادة سياراتهم، بعد اكتشاف احتمال حدوث تسرب زيت ناتج عن صمولة غير محكمة قد يؤدي إلى نشوب حريق. وأكدت الشركة أن السيارات ستخضع لفحص شامل قبل السماح بإعادتها للطريق مجددًا.



كشفت شركة سوزوكي عن تفاصيل وأسعار سيارتها فرونكس 2026 في السوق السعودية، والتي تأتي بتصميم عصري وشكل كروس أوفر مدمج يناسب العائلات الصغيرة. وتتوفر السيارة بعدة فئات مزودة بمحرك 1.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي، بأسعار تبدأ من حوالي 70 ألف ريال سعودي.



كشفت بورش عن تراجع أرباحها بنسبة 99% في الربع الثالث من العام، بالتزامن مع استعدادها لإيقاف إنتاج ماكان بمحرك البنزين بحلول منتصف 2026. وأكدت الشركة أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة طرازاتها والتركيز على الإصدارات الهجينة والكهربائية استعدادًا لمرحلة جديدة من التحول المستدام.



في مشهد مذهل، سمحت BMW لسائق محترف بقيادة سيارة M2 مخصصة بقوة 1100 حصان داخل مصنع الشركة في ميونيخ. حيث أظهرت اللقطات السيارة وهي تنزلق بقوة على أرض المصنع بين الروبوتات باهظة الثمن. وتعتمد السيارة على محرك S58 معدل بعزم 922 رطل-قدم لتقديم أداء استثنائي في عالم السيارات الرياضية.



قدمت أودي النسخة الجديدة من سيارتها Q7 موديل 2026 بتحديثات تصميمية ومواصفات تكنولوجية متطورة، شملت شبك أمامي أعرض ومصابيح LED أكثر دقة، إلى جانب نظام ترفيهي مطوّر يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتتوفر السيارة بمحركات بنزين وديزل وهجينة مع أداء محسّن وتجربة قيادة فاخرة.