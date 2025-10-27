أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2026، وتنتمي فرونكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة .

سوزوكي فرونكس موديل 2026

مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، وبها مرايات جانبية كهربائية الضبط والطي مع إشارات انعطاف، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، ومقاعد مريحة بفرش قماشي عملي، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصه، وبها نظام Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف هواء أوتوماتيك مع فتحات تهوية خلفية.

سوزوكي فرونكس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بها، شاشة ترفيه تعمل باللمس مقاس 7 بوصه، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها نظام عرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي (HUD)، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف لتسهيل التحكم أثناء القيادة.

محرك سوزوكي فرونكس موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 101 حصان، وعزم دوران 137 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 37 لتر .

سوزوكي فرونكس موديل 2026

وسائل الأمان بـ سوزوكي فرونكس موديل 2026

تمتلك سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، والتحكم في الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، وبها حساسات خلفية للركن، وكاميرا رؤية خلفية في فئة GL.، وكاميرات محيطية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة.

سعر سوزوكي فرونكس موديل 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 69 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 71 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 74 ألف ريال سعودي .