في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل
أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
تكنولوجيا وسيارات

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب
إبراهيم القادري

كشف مركز استدعاء السيارات المعيبة في وزارة التجارة السعودية عن استدعاء طال سيارات فورد إكسبيديشن موديل 2025، بالاضافة إلي استدعاء سيارات بي إم دبليو لإصلاح عيوب مصنعية.

استدعاء سيارات بي إم دبليو

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء سيارات بي إم دبليو، ووصل عدد تلك الاستدعاءات إلي 4,991 سيارة لوجود احتمالية تسرب الماء في وحدة بادئ تشغيل المحرك ، وهذا يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي يزيد خطر نشوب حريق داخل حجرة المحرك، حتى عندما تكون السيارة متوقفة.

ومن ضمن الإصدارات المعنية بالاستدعاء من شركة بي ام دبليو، بي إم دبليو الفئة الثالثة التي انتجت من عام 2018 حتي عام 2021، وبي إم دبليو الفئة الرابعة التي انتجت من عام 2020 حتي عام 2021، وبي إم دبليو الفئة الخامسة التي انتجت من عام 2018 حتي عام 2021، وبي إم دبليو الفئة السادسة التي انتجت من عام 2018 حتي عام 2021، وبي إم دبليو الفئة السابعة التي انتجت من عام 2019 حتي عام 2022.

بالاضافة إلي استدعاء بي إم دبليو الفئة الثامنة التي انتجت 2020، وبي إم دبليو إكس 3 التي انتجت من عام 2019 حتي عام 2021، وبي إم دبليو إكس 4 ‏التي انتجت من عام 2019 حتي عام 2021، وبي إم دبليو إكس 5‏التي انتجت من عام 2018 حتي عام 2020، وبي إم دبليو إكس 6 التي انتجت من عام 2019 حتي عام 2020، وبي إم دبليو إكس 7 التي انتجت من عام 2019 حتي عام 2022، وبي إم دبليو زد 4 التي انتجت من عام 2018 حتي عام 2021 .

وهذا العطل الذى تم استدعاء السيارات بسببه يؤثر على تشغيل المحرك، ويجب إيقاف السيارات المتأثرة في أماكن مفتوحة وبعيدة عن المباني إلى حين تنفيذ الإصلاح اللازم.

ويجب علي ملاك السيارات التحقق من شمول سيارات في حملة الاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة .

استدعاء فورد إكسبيديشن موديل 2025

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء سيارات فورد إكسبيديشن موديل 2025، بسبب وجود خلل في منفاخ الوسائد الهوائية للراكب الأمامي، التي قد تؤدي إلى انتفاخ الوسادة بضغط أعلى من المعدل الطبيعي عند وقوع التصادم، ما يزيد خطر إصابة الراكب.

ودعت الوزارة ملاك السيارات المتأثرة إلى التواصل مع وكلاء فورد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا .

