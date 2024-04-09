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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجه الاتحاد بالنهائي| الهلال يطيح بالنصر من كأس السوبر السعودي

الهلال
الهلال

نجح الهلال في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر بالفوز بنتيجة 2-1، بأبوظبي مساء الإثنين ضمن الدور نصف النهائي. ليضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).

سجل ثنائية الهلال سالم الدوسري، ومالكوم في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب، بينما حفظ ساديو ماني ماء وجه النصر بهدف في الدقيقة 90+9.

وأنهى النصر المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد القائد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته إذ وصل للفوز رقم 33 على التوالي في كل البطولات، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ.

كما جدد تفوقه على النصر للمرة الثالثة على التوالي في كل البطولات الرسمية والودية، بعد انتصار الدور الأول من الدوري (3-0)، ونهائي كأس موسم الرياض الودية (2-0).

وكشف البرتغاليان لويس كاسترو، وجورجي جيسوس، مدربا النصر والهلال، عن تشكيل ديربي الرياض المرتقب المقرر إقامته مساء الإثنين.

ويلعب النصر والهلال بمدينة أبوظبي الإماراتية في نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويعود كريستيانو رونالدو وساديو ماني لتشكيل النصر الأساسي بعدما جلسا على دكة البدلاء في بداية مباراة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي، الجمعة الماضي.

كما عاد سلطان الغنام للتشكيل الأساسي بعد غيابه للإصابة طوال الفترة الماضية، ودخوله بديلًا في مباراة ضمك.

وغيّر كاسترو طريقة لعب النصر مقارنة بمعظم مبارياته هذا الموسم، إذ يعتمد على 5 مدافعين، برسم تكتيكي 5-3-2.

على الجانب الآخر، احتفظ جيسوس بطريقته المعتادة 4-5-1، إلا أن تشكيل الهلال شهد مفاجأتين.

وأشرك جيسوس عبدالله الحمدان على حساب صالح الشهري، الذي لعب آخر مباراتين بشكل أساسي على حساب المصاب ألكسندر ميتروفيتش، إضافة للدفع بياسر الشهراني بدلًا من رينان لودي في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل الفريقين

النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كولييالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو.

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