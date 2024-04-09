بتكلفة ٤ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ملعب كرة القدم بالقرية الاوليمبية التابعة للمحافظة، بعد تطويره و رفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه، بجانب تفقد غرف الإقامة بالقرية و التي تم تطويرها و رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة ، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، مدير مديرية الاسكان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس قطاع الجنوب بشركة كهرباء القناة، و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

و خلال الافتتاح، أكد بشارة علي أهمية افتتاح ملعب كرة القدم بالقرية الاوليمبية بعد تطويره و رفع كفاءته، ليكون إضافة للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الموهوبين و استضافة كافة الفرقة الرياضية من داخل الإسماعيلية و خارجها.

علاوة علي جاهزية الملعب لاستضافة كافة المباريات و التدريبات للفرق و الاكاديميات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية لملاعب كرة القدم.

مشددًا على ضرورة الاهتمام بالملعب و عمل الصيانة الدورية له ، للحفاظ عليه و تحقيق أقصى استفادة منه على مدار العام.

و علي هامش الافتتاح، شاهد "بشارة" و مرافقوه مباراة كرة قدم بين فريقين من نادي اتحاد الإشراف مواليد ٢٠٠٩ ، و قام بتسليم كأس للفريق الفائز، و أفضل لاعب في المباراة.

و وجه محافظ الاسماعيلية، بضرورة تنظيم رحلات "اليوم الواحد" للعاملين بالوحدات المحلية و المديريات الخدمية لزيارة القرية الاوليمبية و الاستمتاع بخدماتها كخطوة أولى، يليها توجيه الدعوة لمواطني الإسماعيلية و الزائرين من كافة أنحاء مصر لزيارة القرية.

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