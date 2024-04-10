نسيج واحد.. محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر في الديوان العام

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، في الديوان العام للمحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وشارك في الاستقبال المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة).

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بولا شفيق مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، ممثلي الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، رؤساء الأحياء، مديري العموم لمختلف مديريات الخدمات، والقيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن شهر رمضان شهد تلاحم نسيج الوطن من المسلمين والأقباط حيث كان جميع المصرين في حالة صيام، وبعد أيام قليلة نحتفل معًا أيضًا بعيد القيامة وشم النسيم، وبهذه المناسبة أُهنئ كافة مواطني الإسماعيلية، وأتمنى أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

ووجه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ما يتم بذله من جهد لتطوير وتحسين حياة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد ممثلو الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد، داعيين لمصر بدوام الأمن و الأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات، أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مؤكدين على وحدة دعوات جميع المصريين من أجل مصر وأمنها ومن أجل أشقائنا في فلسطين، ومقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

وألقى النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ كلمة هنأ فيها محافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، موجهًا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على جميع الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين.

IMG-20240410-WA0067

IMG-20240410-WA0065

IMG-20240410-WA0066

IMG-20240410-WA0064

IMG-20240410-WA0063

IMG-20240410-WA0061

IMG-20240410-WA0060

IMG-20240410-WA0057