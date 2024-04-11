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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية إلى 383 أسبوعيا خلال رمضان

صدى البلد

تشهد حركة الطيران بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية انتعاشاً ملحوظاً وسط إقبال متزايد من الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وتصل إلى ذروتها خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، زيادة عدد الرحلات بين الإمارات والمملكة بنسبة 13.3% خلال مارس الماضي، والذي شهد بداية شهر رمضان إلى نحو 383 رحلة أسبوعية وذلك مقارنة بنحو 338 رحلة أسبوعية في شهر فبراير الماضي.

وقالت "الاتحاد للطيران" ، إن الناقلة نجحت خلال شهر رمضان وموسم العمرة، في الفترة من 11 مارس إلى 7 أبريل، في نقل حوالي 45 ألف مسافر إلى وجهاتها في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن جدة برزت كأفضل خيار للمسافرين من بين وجهات الاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، حيث حققت الرحلات إلى جدة معدل إشغال للركاب تجاوز 95%، مما يعكس ارتفاع الطلب وكفاءة الخدمة.

اداء مناسك العمرة ارتفاع الطلب الإمارات والسعودية الهيئة العامة للطيران الطيران الجوي المملكة العربية السعودية

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