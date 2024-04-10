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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منذ 1400 عام .. تعرف على أقدم جامع في مصر وأفريقيا

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اقدم جامع في مصر وأفريقيا. 

وأوضح المركز أن مسجد عمرو ابن العاص أقدم مسجد في مصر وأفريقيا، تحمل جدرانه 1400 عام من الحضارة الإسلامية النابضة في قلب القاهرة.

واشار الي ان المسجد يقع بمدينة الفسطاط في حي مصر القديمة، ويعد أول جامع بني بمصر بعد أن فتحها عمرو بن العاص عام 20 هجري.

وتابع ان المسجد عرف بعدة أسماء منها "الجامع العتيق" و "تاج الجوامع"، حتى أستقر على اسمه الحالي، وكان بمثابة مركز للحكم ونواة للدعوة للدين الإسلامي، ثم بنيت حوله مدينة الفسطاط، وكانت تعقد فيه محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية.

 

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