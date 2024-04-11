مخدتش.. مشهد مؤثر لبائع بلالين يحصل على عيدية للمرة الأولى في حياته

في مشهد مؤثر أثار حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "انستجرام"، يوثق حصول أحد بائعي البلالين في الاسكندرية على عيدية للمرة الأولى في حياته.

جاء هذا المشهد الذي تمت مشاركته على نطاق واسع ضمن فيديوهات "وزير السعادة" للبلوجر حسين الوزيري، والذي وثق خلالها توزيع الهدايا والعيديات على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

العيدية الأولى لبائع البلالين

وفي مشهد مؤثر، أثار حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، قابل "الوزيري"، طفل يبيع البلالين بمناسبة عيد الفطر، ليسأله عن اسمه فيجيب "أحمد" ثم سأله عن إذا كان يدرس أم لا، فيجيب الطفل أنه في الصف الثاني الإعدادي.

وأخيرا سأله عن آخر "عيدية" تحصل عليها بمناسبة عيد الفطر، ليجيب الطفل إجابة صادمة، قائلا: "مخدتش"، في إشارة إلى أنه لم يحصل على عيدية من قبل.

مشهد بائع البلالين

حرص البلوجر، على تهنئة الطفل بمناسبة عيد الفطر ثم منحه "عيدية" في ظرف مغلق، ليبتسم بعدها الطفل ويحصل على أول عيدية له في حياته.

حالة من التفاعل

أثار مشهد بائع البلالين، حالة من التفاعل والإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "انستجرام"، حيث حصد ملايين المشاهدات وكذا آلاف التعليقات.

أعرب المتابعون عن إعجابهم ودعمهم للطفل بائع البلالين الذي أرغمته ظروف الحياة على العمل ورعاية أسرته حتى في العيد، حيث علق أحد المتابعين: "طفل بـ100 راجل وشايل المسئولية".

فيما أعرب البعض الآخر عن دعمهم لفكرة الفيديو وتوزيع الهدايا والعيديات على الأطفال العاملين وغيرهم من الذين يفتقدون فرحة العيد، حيث قالت إحدى المتابعات: "أنا عيطت من الفيديو.. ياريت الناس تحس ببعضها وتساعد الأطفال والناس الشقيانة وتفرحهم في العيد".