تسبب النعاس.. أدوية الإنفلونزا تهدد سلامتك حال قيادة السيارة

أدوية الإنفلونزا ومنها خوافض الحرارة والمسكنات تحدث خللا بوظائف الجسم ، وذلك نتيجة مقاومة الجسم للعدوة المتواجدة به ، وبالتالي فان تناول أدوية الإنفلونزا يؤدي الي الشعور بالخمول والدوخة والتعب .

تسبب النعاس..أدوية الإنفلونزا تهدد سلامة قيادة السيارة



وبالتالي يجب عدم تناول ادوية الإنفلونزا قبل التعرض لقيادة السيارة لان ذلك يهدد سلامتك عند القيادة علي الطرق السريعة ، ويمكن ان يحدث للسائق حالة من الخمول الشديد نتيجة تناول الادوية وبالتالي يحتاج السائق الي النوم .

تسبب النعاس..أدوية الإنفلونزا تهدد سلامة قيادة السيارة

بالإضافة أيضا الي ان الأدوية التي تحتوي على مادة الكودين لها تعطي تأثير المهدئ ، وذلك يتسبب في الشعور بالتعب والخمول والرغبة في النعاس .

تسبب النعاس..أدوية الإنفلونزا تهدد سلامة قيادة السيارة

كما ان أدوية الإنفلونزا تتسبب في ضعف التركيز وبطء ردة الفعل، خصوصا ان بعض الأدوية له تأثير سلبي على قوة الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام وذلك يرفع من خطر وقوع حادث.