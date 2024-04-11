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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

كريم عبد العزيز وماجد
كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن طبيعة الصداقة التي تجمع نجله الفنان كريم عبد العزيز بالفنان ماجد الكدواني، مؤكدًا تواجد حُب كبير وصداقة عميقة بينهما.

 

أضاف المخرج محمد عبد العزيز في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «في كميا بتجمعهم بشكل كبير، ماجد الكدواني فنان كبير وحساس، وبيقدر يختار صدقاته بشكل كويس، والاتنين عملوا أعمال فنية مشتركة كتيرة جدًا مع بعض، عشان بيلاقو بعض، وماجد بيحترم كريم والعكس صحيح وأسس الصداقة متينة بينهم وقوية للغاية».

 

وكشف المخرج محمد عبد العزيز عن أعمال كريم عبد العزيز التي نالت اعجابه قائلاً: «من الأفلام الكوميدي اللي عجبتني نادي الرجال السري، بيت الروبي، بحب قوي فاصل ونعود، وأولاد العم، وطبعًا مسلسل الاختيار كان لامع فيه جدًا».

 

ووجه المخرج الكبير محمد عبد العزيز رسالة عتاب، إلى مخرجين الأفلام الكوميدية من الجيل الحالي قائلاً: «أنا بدرس في معهد السينما منذ عام 1964، وفاتت عليَّ أجيال كثيرة جدًا، وكل 20 أو 25 سنة آلاقي طالب يتحمس أنه يعمل عمل كوميدي؛ الآن كلهم بيخافوا جدًا من الكوميديا لأنها شديدة الصعوبة، وعايزة دراسة عميقة وحتى نجوم الكوميديا في العالم كله عملة نادرة للغاية، ما بصدق آلاقي حد يتحمس لعمل كوميدي».

واستكمل المخرج محمد عبد العزيز، حديثه قائلاً: «أنا بعاتبهم عتاب شديد لأن دي مش كوميديا اللي بتتعمل، والأفيهات والجري ورا الضحك دي حاجات مش دائمة، والكوميديا رسالتها أعمق بكثير جدًا، ودائمًا أقول لهم يا ولاد افهموا الضحك ده أخر مظهر من مظاهر الكوميديا».

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