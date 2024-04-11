سندي.. روجينا: لولا أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي أنا فيه

أثنت الفنانة روجينا على اجتهاد أسرة مسلسل «سر إلهي»، الذي كانت تخوض من خلاله المنافسة ضمن موسم دراما رمضان 2024، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم.

وأضافت روجينا في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «اجتهدنا وتعبنا، المؤلف أمين جمال، والخروج رؤوف عبد العزيز، وكل الكاست اللي قدام الكاميرا وخلف الكاميرا، زملائي اللي بحبهم وبشكرهم وبقولهم أنا من غيركم ولا حاجة، وأساتذتي الكبار اللي كنت بتحامى فيهم».

وأشارت روجينا إلى أن مسلسل «سر إلهي» أحداثه سريعة للغاية، قائلة: «المسلسل سريع جدًا، مكناش بنقعد في ديكور، كنا ما بين الإسماعيلية والسجن والمقابر، كنا عبارة عن رحالة؛ لأننا بنقدم 15 حلقة وعايزين نقدم قصة محبوكة بكل تفاصيلها فيها الحب والشر والكره والقتل».

وأشادت روجينا بالمؤلف أمين جمال، مؤكدة على أنه كتب ورق جيد جدًا، قائلة: «أمين جمال كاتب ورق كويس جدًا، عادةً البطل أو البطلة بينتقم أخر ثلاث حلقات، لكن نصرة بتقعد في السجن كمرحلة انتقالية وبتخطط هتعمل ايه فالميزة إنها أول ما بتخرج من السجن بنتفذ الانتقام».

وتحدثت روجينا عن تشجيع زوجها الفنان د. أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلة: «نجاح أشرف هو نجاحه، ونجاحه نجاحي، طول عمرنا عايشين كده، أشرف والبنات واقفين في ضهري وهم سنّدي، وبيبقو خايفين عليا ومبسوطين بردود الأفعال، وبقول لو مش أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي وصلتله ده الحمد والشكر لله،، وربنا يحفظهولي ويخلهولي يا رب».