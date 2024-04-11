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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسعاد يونس: تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد الجزأين

الإعلامية إسعاد
الإعلامية إسعاد يونس

قالت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس إن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

وأضافت يونس ، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجمهور تخوف من فكرة عرض جزء ثاني يتسبب في تشويه صورة جمال ذكرى المسلسل، التي خرجوا بها من رمضان العام الماضي، مشيرةً إلى أن طاقم عمل المسلسل كان يواجه تحديًا، وهو هل سينجح الجزء الثاني من العمل بنفس مستوى الجزء الأول.

وتابعت يونس : «تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد بجزئيه، ووجدت أن هذه هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا، ويكون لديهم أملا كبيرًا في وجود جزء جديد من العمل». 

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