دعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. أكثر من التكبير

عيد الفطر المبارك يعد يوم فرح وسعادة لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، نتبادل فيه التهاني بعد الاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك والتبريكات ويبحث الكثير من المسلمين عن أدعية ثالث أيام عيد الفطر المبارك ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها في الثلاثة أيام الأولى من عيد الفطر المبارك هو "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، والذي يعبر عن فرحة المسلمين وشكرهم لله على نعمه وفضله.

ويستحب للمسلمين أن يستغفروا الله ويدعوا للمغفرة والرحمة لأنفسهم ولأحبائهم ولجميع المسلمين في العالم، وأن يوفقهم الله لفعل الخير وتحقيق النجاح في جميع جوانب حياتهم، ويستحب لكل مسلم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بروح من الفرح والتقرب إلى الله، والاستمتاع بهذه الأيام الجميلة وهذه المناسبة الدينية بكل سعادة وفرح.

ويقول المسلم في دعاء ثالث أيام عيد الفطر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون.

- لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

-إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

-إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

- اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

- اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

- اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يا رب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك. اللهم اجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك .

اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛صلاة قوة وعفو وعافية ومدد،تحمي بها الروح والجسد،والأهل والمال والولد،ولا يقدر بها علينا أحد،وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد،ولا يحصر نورها الحد والعدد،بحق قل هو الله أحد.الله الصمد لم يلد.ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

-اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ،اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا،اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا . اللهم من اعتز بك فلن يذل.. ومن اهتدى بك فلن يضل.. ومن استكثر بك فلن يقل.. ومن استقوى بك فلن يضعف.. ومن استغنى بك فلن يفتقر.. ومن استنصر بك فلن يخذل.. ومن استعان بك فلن يغلب.. ومن توكل عليك فلن يخيب.. ومن جعلك ملاذه فلن يضيع.. ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا.. وكن لنا معينا ومجيرا.. إنك كنت بنا بصيرا..

اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني.. يا حي يا قيوم.

دعاء عيد الفطر قصير

دعاء عيد الفطر هو من الأدعية التي يُستحب للمسلمين أن يدعو بها في صباح عيد الفطر المبارك، وهو يعبر عن الشكر والامتنان لله تعالى على نعمة الإسلام والإيمان وعلى الصيام والقيام خلال شهر رمضان المبارك. ويعبر الدعاء أيضًا عن الأمل في الاستمرار في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى بعد انقضاء الشهر الكريم.

ويستحب دعاء عيد الفطر قصير في صباح العيد بعد صلاة الفجر، ويتميز بأنه يحمل في طياته الكثير من الأمنيات الخيرة والدعوات الصادقة لجميع المسلمين حول العالم، سائلين الله تعالى أن يحفظهم ويوفقهم في الدنيا والآخرة.

اللهم لا فرج إلا فرجك ، ولا لطف إلا لطفك فرج عنا كل هم وغم وكرب ، وارفع عنا هذه المحنة والبلية ، وادفعها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير ..

اللهم أنت أقرب من كل قريب ، وأكرم من كل كريم ، وأجود من كل جواد ، وأحفظ من كل حفيظ ، وألطف من كل لطيف ، فنسألك بحق اسمك اللطيف أن تسخر لنا من خلقك ، ومن الأسباب دائما من يقضي لنا حاجتنا ، ويدفع عنا خصمنا ، وينجينا ممن ظلمنا وعادانا ، بحقك يا لطيف ألطف بنا عند الشدائد ، ونجنا من المكائد كلها (( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز )) ثلاث مرات

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير , اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير

ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك , يامن لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير .

دعاء ثالث يوم العيد

اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني. اللهم ربي في حمى عزك وحمى حرزك من شياطين الإنس والجن يا أكرم الأكرمين. اللهم يامجلي العظائم من الأمور، وياكاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم، ويامن اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لااله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية.اللهم غوثك ورحمتك وعنايتك ياالله ياالله ياالله .

اللهم إنك جبرت بخاطر حبيبك في رجب:فغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج وجبرت خاطره في شعبان فوليته قبلة يرضاها وأعلنت على الملأ أنك وملائكتك تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه .صلى الله عليه وسلم .. وجبرت بخاطره في رمضان فأعطيته النصر والفتح وليلة القدر اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقاك فيه, إنك على كل شيء قدير,

اللهم من عاداني فعاده ، ومن كادني فكده ، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه ، ومن نصب لي فخه فخذه ، وأطفئ عني نار من شب لي ناره ، واكفني هم من أدخل علي همه ، وأدخلني في درعك الحصينة ، واسترني بسترك الواقي ، يا من كفاني كل شيء, اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة ، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق ، يا شفيق ، يا رفيق ، فرج عني كل ضيق ، ولا تحملني ما أطيق, وما لا أطيق , أنت إلهي الحق الحقيق ، يا مشرق البرهان, ويا قوي الأركان ، يا من رحمته في كل مكان ، وفي هذا المكان , ويا من لا يخلو منه مكان , احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني في كنفك الذي لا يرام , اللهم إنه قد تيقن قلبي , أن لا إله إلا أنت ، وأني لا أهلك وأنت معي ، يا رجائي فارحمني بقدرتك علي ، يا عظيما يرجى لكل عظيم ، يا عليم ، يا حليم ؛ أنت بحاجتي عليم ، وعلى خلاصي قدير ، وهو عليك يسير ، فامنن علي بقضائها , يا أكرم الأكرمين ، ويا أجود الأجودين ، ويا أسرع الحاسبين ، يا رب العالمين ، ارحمني وارحم جميع المذنبين, من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، إنك على كل شيءقدير, اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك وكرمك, وعجل علينا بفرج عاجل منك بجودك, وارتفاعك في علو سمائك ، يا أرحم الراحمين ، إنك على ما تشاء قدير( وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين.) آمين آمين آمين



فبحق هذا كله وببركته وبجاهه وبحقه صلى الله عليه وسلم اجبر بخاطري وخاطر أحبتي وأدم محبتنا فيك.وفرج عنا مانحن فيه من بلاء،اللهم فرج عنا ما نحن فيه من بلاء،اللهم فرج عنا ما نحن فيه من بلاء.

وتقبلنا واقبل منا وأعطنا سؤلنا وأكرمنا بالفتوح والرضا وأهلّ علينا عيد فطرنا بأحسن حال وأدخلنا الجنة بكرمك وجودك بصحبة نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام .ستر العرش مسبول علينا،وعين الله ناظرة إلينا،بحول الله لا يقدر علينا،بحول الله لايقدر علينا،بحول الله لا يقدر علينا.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لناما عَلِمْتَ، ولا تَكْشِفْ عنا ما سَتَرْتَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأقسَانَا قَلبَا وأَكبرنا ذَنباً وأَثقَلنا ظَهراً وأَعظَمِنَا جُرْماً. إلهِي إنْ كُنا عَصينَاكَ بِجَهْلٍ فَقدْ دَعَونَاكَ بِعَقْلٍ حيثُ .عَلِمنَا أَنْ لنَا رباً يَغفِرُ الذُّنوبَ ولا يُبَالي.