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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسلسل استعراضي كوميدي|تامر حبيب عن تعاونه مع منة شلبي: «أحلى حاجة في الدنيا»

منة شلبي
منة شلبي

كشف السيناريست تامر حبيب، عن بدء تصوير مسلسله الجديد من بطولة الفنانة منة شلبي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وينتمي لنوعية المسلسلات الاستعراضية الكوميدية.

وتابع تامر حبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلا: «بعد العيد إن شاء الله هنصور مسلسل 8 حلقات، المسلسل استعراضي كوميدي وأنا مبسوط بيه جدًا، اننا هنعمل حاجة ميوزيكال، وأنا اللي كاتب الأغاني بتاعته».

وأوضح تامر حبيب أن المسلسل بطولة منة شلبي، ومجموعة من الفنانين، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الذي أمامها.

وتحدث تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة منة شلبي قائلاً: «منة شلبي في حياتي بره الشغل وجوه الشغل هي أحلى حاجة في حياتي، أنا ومنة صداقتنا تحسس الناس اننا اشتغلنا مع بعض كتير، لكن في الحقيقة اشتغلنا قليل جدًا، فربنا يسهل ونشتغل كتير مع بعض».

وكشف تامر حبيب عن سبب كتابة ثمانية حلقات فقط بالمقارنة بالمسلسلات الـ 15 والـ 30 حلقة، قائلاً: «الحقيقة مش مهم المسلسل كام حلقة، المهم أن أحكي الحدوتة بشكل رشيق، ولما تخلص الحدوتة الحلقات تخلص».

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