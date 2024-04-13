أخبار السيارات| بـ 600 ألف جنيه.. سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس .. شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وجاءه تلك السيارات بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تمتلك العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

أعلنت شركة ألفاروميو عن إصدارها الجديد ألفاروميو ميلانو موديل 2025 الكهربائية ، وتنتمي ميلانو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات.

كشفت شركة شيفروليه، من خلال فيديو تشويقي، عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1 الجديدة ، وتعتبر كورفيت هي الأقوى في تاريخ الموديلات ، بالإضافة إلى أن شيفروليه كورفيت سيتم إصدارها الصيف القادم.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلاندر موديل 2024 ، وتنتمي هايلاندر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

يتعرض ملاك السيارات للكثير من الحوادث على الطرق السريعة ، وتقع تلك الحوادث؛ نتيجة ظهور أحد الأعطال المفاجئة بالسيارات، والتي تظهر فجأة دون سابق إنذار، ولكن يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة؛ حتى لا تتعرض لأي من المواقف الصعبة على الطريق.