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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

مواصفات تويوتا هايلاندر
مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلاندر موديل 2024 ، وتنتمي هايلاندر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

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- محرك تويوتا هايلاندر موديل 2024

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

تحصل سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتخرج قوة تصل إلى 240 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات تويوتا هايلاندر موديل 2024

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

زودت سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 بالعديد من المميزات، من ضمنها، مصابيح أمامية LED ، ومصابيح خلفية LED ، وإضاءة نهارية LED ، وكشافات ضباب أمامية LED ، وجنوط عجلات ألومنيوم مقاس 20 بوصة، وبها عتبة معدنية للأبواب، وشبك أمامي أسود مع إطار فضي، وبها فتحة سقف بانوراما، وباب خلفي كهربائي، ونظام دخول ذكي للسائق والراكب الأمامي، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وزر لـ تشغيل المحرك، وبها مقاعد جلد.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

وتمتلك تويوتا هايلاندر موديل 2024 أيضا، نظام التحكم الكهربائي في مقعد السائق والراكب الأمامي، ونظام ذاكرة لمقعد السائق، ونظام تهوية للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف تلسكوبية التحكم، وشاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، وإضاءة داخلية محيطية، ومرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

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