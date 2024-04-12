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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يحمي من الحوادث.. فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

يحمي من الحوادث..فوائد
يحمي من الحوادث..فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

يتعرض ملاك السيارات للكثير من الحوادث على الطرق السريعة ، وتقع تلك الحوادث؛ نتيجة ظهور أحد الأعطال المفاجئة بالسيارات، والتي تظهر فجأة دون سابق إنذار، ولكن يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة؛ حتى لا تتعرض لأي من المواقف الصعبة على الطريق.

 يحمي من الحوادث.. فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

وجاء مستشعر الصواميل الذي يمكنه معرفة صواميل العجلة غير محكمة الربط، وذلك يساعد في الحد من خطر وقوع الحوادث الناتجة عن فك صواميل العجلات.

 يحمي من الحوادث..فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

ويعمل مستشعر صواميل الإطارات، المبتكر بشكل مستقل، حسب نوع الإطارات أو الطراز أو الحجم، حيث يقوم المستشعر بتحليل إشارات سرعة العجلة وغيرها من المعلومات من شبكة منطقة التحكم بالسيارة "CAN"، من أجل اكتشاف ما إذا كانت هناك صواميل عجلة مفكوكة أم لا.

 يحمي من الحوادث..فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

جدير بالذكر ـن المستشعر الجديد، عبارة عن حساس واحد في حدود 1 ملليمتر، وخلال الفترة المقبلة سيتم تركيبه من قبل شركات التصنيع بمختلف أنواع السيارات.

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