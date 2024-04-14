كسلان وفاقد الشغف؟! .. 10 طرق لزيادة الإرادة القوية

تعد الإرادة القوية هى أساس النجاح فى تحقيق أى هدف مهما كان صعب ولكن فى الفترة الأخيرة ظهرت حالات فقدان الشغف والاحباط بشكل كبير.

ووفقا لما موقع Psychology Today نعرض لكم كيف ترفع الإرادة وتجعلها القوية.



1. حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق:

يعد تحديد أهداف محددة وواقعية خطوة أساسية لبناء الإرادة القوية وتجنب وضع أهداف غامضة أو صعبة للغاية، حيث قد يؤدي ذلك إلى الإحباط والشعور باليأس وقسم أهدافك الكبيرة إلى أهداف أصغر قابلة للتحقيق، وقم بوضع خطة زمنية محددة لإنجازها.

2. كافئ نفسك على إنجازك:

التعزيز الإيجابي هو أداة فعالة لبناء الإرادة القوية لذا كافئ نفسك على تحقيق أهدافك، حتى لو كانت صغيرة. سيساعدك ذلك على البقاء متحمسًا ومحفزًا على الاستمرار.

3. تجنب الإغراءات:

حاول قدر الإمكان تجنب المواقف التي قد تغريك عن تحقيق أهدافك وعلى سبيل المثال، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فابتعد عن الأطعمة غير الصحية أو إذا كنت تحاول تعلم لغة جديدة، فتجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام هاتفك الذكي عندما تكون بحاجة للدراسة.

4. مارس mindfulness:

تساعد تقنيات تركيز كامل الذهن mindfulness على زيادة وعي الذات والتحكم في الانفعالات و يمكن أن تساعدك ممارسة mindfulness على مقاومة الإغراءات والتركيز على أهدافك.

5. اعتني بنفسك:

إن صحة الجسم والعقل ضرورية لبناء الإرادة القوية وتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

6. لا تستسلم بسهولة:

ستواجه بالتأكيد تحديات وعقبات في طريق تحقيق أهدافك و تذكر أن النجاح يتطلب المثابرة والتصميم.

7. ابحث عن الدعم:

اطلب الدعم من العائلة والأصدقاء أو انضم إلى مجموعة داعمة و يمكن أن يساعدك الدعم الخارجي على البقاء متحمسًا ومحفزًا على الاستمرار.

8. آمن بنفسك:

إن الإيمان بنفسك ومداركك قدراتك هو أحد أهم العوامل لبناء الإرادة القوية وتذكر أن لديك القدرة على تحقيق أي شيء تضع عقلك عليه.

9. تعلم من أخطائك:

لا تخشى من ارتكاب الأخطاء فالأخطاء هي جزء طبيعي من عملية التعلم وتعلم من أخطائك واستخدمها كفرصة للتحسين.

10. لا تقارن نفسك بالآخرين:

إن مقارنة نفسك بالآخرين يمكن أن تكون ضارة للغاية وركز على أهدافك الخاصة وتقدمك الشخصي.