عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: هذا اللاعب يستحق الطرد في قمة الأهلي والزمالك

صدى البلد

علق جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، على عدم طرد كريم نيدفيد بعد حصوله علي بطاقة صفراء وتدخله العنيف على ناصر ماهر.

وكتب “جريشة”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "الدقيقة 32 شهدت تهورا واضحا من كريم نيدفيد على ناصر ماهر لم يحتسبه الحكم، واللعبة كانت تستوجب إشهارا للبطاقة الصفراء الثانية لنيدفيد وبالتالي حصوله على بطاقة حمراء".

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من الفريقين دون أي خطورة على مرمي الفريقين سوى كرة وحيدة للزمالك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق زيزو والتي انقذها رامي ربيعة من أمامه وتسببت في إصابة زيزو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على إسرائيل.. اتصال عاجل بين أمير قطر والرئيس الإيراني |تفاصيل

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ