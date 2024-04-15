خبير تحكيمي: هذا اللاعب يستحق الطرد في قمة الأهلي والزمالك

علق جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، على عدم طرد كريم نيدفيد بعد حصوله علي بطاقة صفراء وتدخله العنيف على ناصر ماهر.

وكتب “جريشة”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "الدقيقة 32 شهدت تهورا واضحا من كريم نيدفيد على ناصر ماهر لم يحتسبه الحكم، واللعبة كانت تستوجب إشهارا للبطاقة الصفراء الثانية لنيدفيد وبالتالي حصوله على بطاقة حمراء".

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من الفريقين دون أي خطورة على مرمي الفريقين سوى كرة وحيدة للزمالك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق زيزو والتي انقذها رامي ربيعة من أمامه وتسببت في إصابة زيزو.