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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إيراني يحذر إسرائيل من هجوم مضاد

إيراج مسجدي
إيراج مسجدي

أكد إيراج مسجدي، كبير مستشاري قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إن إيران لن تظهر ضبط النفس عندما يتم تجاوز خطوطها الحمراء.

قال مسجدي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا، إن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لن تمارس ضبط النفس في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على خطوطها الحمراء أيضا".

أشار إلى أنه بينما حثت الولايات المتحدة إيران على ممارسة ضبط النفس، فإنها "في الوقت نفسه، دعمت تصرفات الاحتلال الإسرائيلي".

أضاف كبير مستشاري قائد فيلق القدس الإيراني، أن "الهجوم الإيراني الأخير أظهر أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والقبة الحديدية لا تشكل بأي حال من الأحوال رادعًا ضد الصواريخ الإيرانية".

وعلى جانب آخر، قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال رسالة بمناسبة يوم الجيش الوطني في إيران، إن طهران لن تتردد في تقديم "رد عاصف وموحد" على أي أعمال عدوانية.

وأضاف موسوي إن الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران ضد إسرائيل، والتي أطلق عليها اسم عملية "الوعد الحقيقي"، تم تنفيذها بالتعاون مع شعبة الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني والجيش ووزارة الدفاع. 

وأشار وزير الدفاع الإيراني، أن إيران أجرت مؤخرا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز أمنها القومي.

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