إجراء عاجل من 3 دول أوروبية ضد إيران بسبب هجومها على إسرائيل

استدعت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا سفراء إيران لديهم، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأوروبية إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، إنها استدعت سفيرها الإيراني محمد علي روباتجازي، مشيره إلى أن المسؤولين استغلوا الزيارة لنقل "إدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني على إسرائيل" للسفير.

وكما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، إنه تم استدعاء السفير الإيراني للاستماع إلى إدانة فرنسا بأشد الحزم هجوم طهران على إسرائيل.

وحذرت فرنسا من أنه في أعقاب الهجوم، فإن إيران الآن "تواجه خطر التصعيد الذي ليس لأحد مصلحة فيه"، داعية النظام إلى "التوقف فورا" عن استفزازاته.

بينما استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني في برلين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي.

ويأتي كل ذلك بعد أن استدعت الحكومة الإيرانية سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في طهران يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية تسنيم.

وقالت تسنيم، تم استدعاء السفراء الثلاثة بسبب “المواقف غير المسؤولة” التي اتخذوها ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل.