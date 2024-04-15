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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي للرد على إيران

مجلس الوزراء الحربي
مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي

أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول الإسرائيلي، إن مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران خلال اجتماع استمر قرابة 3 ساعات اليوم الاثنين.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يزال مصمماً على الرد، ولكن ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا.

وقال المسؤول لـ CNN، إن هناك شعور بأن على إسرائيل أن تتحرك بسرعة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي استعرض الخيارات الدبلوماسية لزيادة عزلة إيران، والتي يمكن تنفيذها بالإضافة إلى الرد العسكري.

على جانب آخر، أفاد موقع أكسيوس الامريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس، الأحد، بأن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران.

وقال المسئولين الأمريكيين لأكسيوس، إن جالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، يوم الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها دون رد.

وأضاف جالانت، خلال المكالمة، أن إسرائيل لن تقبل معادلة ترد فيها إيران بهجوم مباشر في كل مرة تضرب فيها إسرائيل أهدافا في سوريا.

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