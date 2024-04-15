ضربات مؤلمة.. انتهاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم الإيراني

أنهى مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الاثنين اجتماعه بشأن مناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، الذي وقع أمس الأول السبت بإطلاق طهران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكرت القناة 12 أنه تمت مناقشة عدة خيارات، كل منها عبارة عن ضربة انتقامية "مؤلمة" ضد إيران ولكنها لا تثير حربًا إقليمية.

وأضافت القناة الـ12 العبرية أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يهدف أيضا إلى اختيار الرد الذي لن تمنعه الولايات المتحدة.

حثت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إسرائيل اليوم الاثنين على عدم الرد على إيران بعد هجومها غير المسبوق مساء أول أمس السبت، محذرة من أن الرد العسكري قد يدفع الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، بينما تستعد حكومة الحرب الإسرائيلية للاجتماع ومناقشة خياراتها ضد طهران.

وفي حديثه لبي بي سي قبل بيان متوقع لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد ظهر الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه في حين أن الميل للرد على ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصواريخ أطلقتها طهران له ما يبرره، إلا أن إسرائيل بحاجة إلى "التفكير" برأسه وقلبه أيضًا، ليكون ذكيًا وقويًا أيضًا.

وقال كاميرون إن المملكة المتحدة نصحت إسرائيل أنه سيكون من الأفضل عدم الرد، معلنا أن الهجوم كان "هزيمة مزدوجة" لإيران لأنه فشل في التسبب في أضرار جسيمة لإسرائيل بينما كشف في الوقت نفسه "للعالم أن إيران هي صاحبة النفوذ الخبيث في المنطقة المستعدة للقيام بذلك”.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تضغط على إسرائيل لإظهار ضبط النفس ووقف التصعيد، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل ستتخذ في النهاية قراراتها الخاصة فيما يتعلق بكيفية حماية مواطنيها.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوسائل الإعلام الفرنسية اليوم الاثنين بأن فرنسا أيضا تقدم المشورة لإسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، مقترحة سياسة العزلة بدلا من سياسة الانتقام.

وقال إن الوضع في الشرق الأوسط “غير مستقر للغاية”، مضيفا أن فرنسا تحث إسرائيل على ضبط النفس وتظل ملتزمة بضمان حمايتها.

وأضاف ماكرون لقناة BFMTV الإخبارية: “سنبذل قصارى جهدنا لتجنب اندلاع حريق”، مضيفًا أنه من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الاثنين، وأنه على اتصال مع دول أخرى في المنطقة.