لدينا استخبارات قوية.. البنتاجون: إيران لم تخبرنا بميعاد ومعلومات الهجوم على إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باترك رايدر، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط ولا نريد حربا إقليمية أوسع، بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأوضح رايدر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن المقاتلات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط شاركت في إسقاط أكثر من 80 مسيرة هجومية إيرانية كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أن الولايات المتحدة لم تحصل على معلومات محددة من جانب إيران بشأن توقيت ومكان هجومها على إسرائيل، ولكن لدينا استخبارات قوية.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن واشنطن لا تريد تصعيدا في المنطقة، لكن سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

وأكد رايدر خلال المؤتمر الصحفي، أن إسرائيل هي التي تقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني، ولكن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد.