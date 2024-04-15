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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم على إسرائيل.. اتصال عاجل بين أمير قطر والرئيس الإيراني |تفاصيل

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس الإيراني

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجري اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال بيان الديوان الأميري القطري، إنه خلال الاتصال استعرض بن حمد مع رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد أمير قطر، خلال الاتصال، على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد الجانبان، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

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