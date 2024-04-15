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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليقها.. قرار عاجل من قطر بشأن رحلاتها الجوية إلى إيران

الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها الجوية المجدولة إلى إيران.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي  "اكس"، إنه شركة الطيران استأنفت خدماتها المجدولة إلى إيران، بما في ذلك 20 رحلة أسبوعية إلى أربع وجهات - طهران ومشهد وشيراز وأصفهان.

وبالأمس، أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى 3 دول عربية في أعقاب فتح  الأجواء بعد الإغلاق الموقت بسبب تصاعد الأحداث الجيوسياسية.

وأوضحت "الخطوط القطرية" وفق تدوينة علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يوم الأحد، أنه تم استئناف الرحلات إلى كل من عمان وبيروت وبغداد؛ وجاء ذلك بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع بدأ إيران شن هجوم جوي بمئات الطائرات المُسيرة وصواريخ "كروز" تجاه أهداف إسرائيلية مساء السبت، رداً على استهداف الأخيرة القنصلية الإيرانية في سوريا.

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