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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

NBC: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين بعد انتهاء اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا".

وقال المسؤول الإسرائيلي في تصريحات لشبكة NBC، إن اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي استمر لعدة ساعات.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أنه خلال الاجتماع تم بحث العديد من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية للرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أي رد ستقوم به إسرائيل سيتم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول الإسرائيلي، إن مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران خلال اجتماع استمر قرابة 3 ساعات اليوم الإثنين.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يزال مصمماً على الرد، ولكن ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا.

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