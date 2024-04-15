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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يحذر نظيره البريطاني من الهجوم الإسرائيلي على طهران

عبداللهيان وكاميرون
عبداللهيان وكاميرون

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أنه إذا شنت إسرائيل هجوما، فإن الرد الإيراني سيكون "فوريا وأقوى وأوسع نطاقا" من الماضي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وخلال الاتصال، كرر عبداللهان موقف طهران بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل يقع ضمن الحق القانوني للبلاد في الرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

كما القي وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال، باللوم في تصعيد التوترات في المنطقة على الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الجانب الآخر، أكد كاميرون إنه يدين رسميًا الهجوم الإيراني على إسرائيل، كما ناقش احتجاز سفينة ترفع العلم البرتغالي، والتي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وقال كاميرون عبر حسابه على منصة إكس: "لقد أوضحت أنه يجب على إيران وقف هذه الهجمات المتهورة، ووقف التصعيد والإفراج عن السفينة المحتجزة".

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