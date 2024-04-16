عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم عيد الأضحى المبارك 2024.. البحوث الفلكية تكشف الموعد الدقيق

صدى البلد

أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة. 

وذكر المعهد أنّ هلال شهر ذي الحجة سيُشاهد بعد حدوث الاقتران مباشرةً في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 6 يونيو 2024، والذي يوافق يوم الرؤية الشرعية.

txt

غرة شهر ذي القعدة فلكياً .. وموعد عيد الأضحى 2024

txt

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

txt

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

وأوضح المعهد، في تقرير نشرته وسائل الإعلام، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

الرأي النهائي للملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أن الرأي النهائي سيكون للملكة العربية السعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بمناسك الحج.
وأوضح المعهد أنّ الهلال الجديد لشهر ذي الحجة 1445 يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة.


موعد إجازة عيد الأضحى 1445 في مصر


- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024
- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024
- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024
- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023
- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024

حكم صيام يوم عرفة

صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى موعد عيد الأضحى المبارك البحوث الفلكية شهر ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

أخطاء ساذجة.. كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين: الحكم هو أهم ما في المنظومة.. ولم أحسم قرار الاعتزال

أول تعليق من إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة على اعتزاله والهجوم عليه

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

حسام المندوه: مش مبسوط من التحكيم ووثقنا في جوميز منذ البداية

خلصت الحكاية.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ