يوم عيد الأضحى المبارك 2024.. البحوث الفلكية تكشف الموعد الدقيق

أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وذكر المعهد أنّ هلال شهر ذي الحجة سيُشاهد بعد حدوث الاقتران مباشرةً في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 6 يونيو 2024، والذي يوافق يوم الرؤية الشرعية.

وأوضح المعهد، في تقرير نشرته وسائل الإعلام، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

الرأي النهائي للملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أن الرأي النهائي سيكون للملكة العربية السعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بمناسك الحج.

وأوضح المعهد أنّ الهلال الجديد لشهر ذي الحجة 1445 يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة.



موعد إجازة عيد الأضحى 1445 في مصر



- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024

حكم صيام يوم عرفة

صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.