موعد عيد الأضحى 2024 ... كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

متى موعد عيد الأضحى 2024 ؟ .. يكثر البحث عن إجابة سؤال متى موعد العيد الكبير، خاصة مع نهاية إجازة عيد الفطر والعودة إلي العمل، ولذلك ينتظر المصريون بفارع الصبر إجازة عيد الأضحى 2024 “العيد الكبير”، ويعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير ووقفة عرفات منتشرا بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

موعد عيد الأضحى 2024

يبدأ عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربعة أيام (أي حتى 13 ذو الحجة).

متى عيد الأضحى 2024

ومتى عيد الأضحى 2024 واحدة من الأسئلة التي نستطيع الإجابة عنها فلكياً في انتظار ما تسفر عنه رؤية دار الإفتاء المصرية والتي تعتبر الرؤية الشرعية الدالة على ثبوت رؤية الهلال من عدمه وهي الجهة الشرعية المنوط بها إعلان دخول الأشهر وانتهائها.

وكشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، الأحد 16 يونيو 2024، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

واوضحت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.

موعد إجازة عيد الأضحي

وفيما يتعلق بـ موعد يوم عرفة 2024 التاسع من ذي الحجة 1445 موافقًا ليوم السبت 15 يونيو 2024، أما أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة 1445 فيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024، وهو أول أيام التشريق الثلاثة.

وتبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

يحتفل المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم بعيد الأضحى 1445هـ والتي تصل إلى 4 أيام، وفقًا للمواعيد الآتية:

- الأحد 16 /6/ 2024 وقفة عيد الأضحى 2024.

- الاثنين 17 /6/ 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024.

- الثلاثاء 18 / 6/ 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

- الأربعاء 19/ 6 /2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

- الخميس 20 /6/ 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024.