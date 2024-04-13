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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنتهي غدا.. أجر مضاعف للموظفين خلال إجازة عيد الفطر طبقا للقانون

إجازة عيد الفطر
إجازة عيد الفطر

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك، غدا الأحد الموافق ١٤ ابريل وذلك بعد أن قررت الحكومة، منح العاملين بالجهاز الاداري للدولة وكذلك بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدأت من الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.

نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

كما ضمن قانون العمل ، وفقا لآخر تعديلاته ، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

ضعف الأجر في هذه الحالة
 

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”

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