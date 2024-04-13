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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرة شهر ذي القعدة فلكياً .. وموعد عيد الأضحى 2024

غرة شهر ذو القعدة
غرة شهر ذو القعدة

موعد بداية شهر ذو القعدة 1445هـ من الأمور التي تشغل بال المسلمين، وذلك لتحديد الإيام المتبقية علي مواعيد عيد الإضحي ويوم وقفة عرفات 2024، خاصة مع نهاية إجازة عيد الفطر والعودة إلي العمل، ولذلك ينتظر المصريون بفارع الصبر.

مواعيد بداية شهر ذو القعدة 2024 قد حدده المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال دليل الفلكي الذي يصدره المعهد، ويشير الدليل إلي أن هلال شهر ذو القعدة يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445هـ الموافق 2024/5/8م (يوم الرؤية).

غرة شهر ذو القعدة

ويلاحظ أن الهلال الجديد (هلال شهر ذو القعده) يبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 38 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32) - 40 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (8) - 48) دقيقة).

متى عيد الأضحى 2024 

ومتى عيد الأضحى 2024 واحدة من الأسئلة التي نستطيع الإجابة عنها فلكياً في انتظار ما تسفر عنه رؤية دار الإفتاء المصرية والتي تعتبر الرؤية الشرعية الدالة على ثبوت رؤية الهلال من عدمه وهي الجهة الشرعية المنوط بها إعلان دخول الأشهر وانتهائها.

العيد الكبير

إجازة عيد الأضحى 2024 “العيد الكبير”، ,يعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير ووقفة عرفات منتشرا بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، الأحد 16 يونيو 2024، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

إجازة عيد الأضحى 2024

واوضحت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.

 

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