أحمد كريمة: المخدرات حرام ومن يتعاطى مسكرا ويرتكب جريمة يعاقب كغير السكران

أكد الدتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تعاطي المسكرات بكافة أنواعها وأصنافها سواء كانت خمور او مخدرات حرام شرعا.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر والمخدرات ".

وأضاف أحمد كريمة :" من يتعاطى مسكرا أو مخدرا ويرتكب جريمة يعاقب كغير السكران ".

واكمل احمد كريمة :" السكران يتم حسابه عن تصرفاته والجرائم التي يقوم بتنفيذها، مضيفا:" من يتعاطى مخدرات ويتركب جريمة يعاقب أيضا لأنه أدخل السُكر والمخدر على نفسه ".