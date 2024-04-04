سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

حل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفا على الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه حضر درس التصوف لمدة سنتين كاملتين على يد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق.

فتح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النار على الإعلام الديني، لافتا إلى أنه ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني.

روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قصة مثيرة عن طرد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق لأحد طلابه.

وقال الدكتور أحمد كريمة،: الإمام كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوم طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديدا فسألته عن السبب فقال لي أصبحت على غير طهارة ولم أتمكن من الاغتسال.

وذكر الدكتور أحمد كريمة سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد بسبب توقيت أذان المغرب.