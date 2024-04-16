في عيد ميلاد روجينا.. تعرف على أهم أعمالها ومحطاتها الفنية

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة روجينا والتي حققت نجاحات كبيرن في عالم السينما والدراما.

بدايتها الفنية



حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وأثناء دراستها فيه مع مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، إلا إنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، استطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية على مدى عشرون عامًا وأكثر ومازالت.

أعمالها الدرامية

شاركت روجينا في العديد من الأعمال الفنية على صعيد الدراما وابتدأت العمل عام 1992م.

أول أعمالها كان كل من مسلسل "المستخبي" ، "العائلة" عام 1994م ، "حكايات زوج معاصر" عام 2003م.

شاركت روجينا في مسلسل "ليالي الحلمية" في الجزء الخامس بدور ابنة جلال شهاب، تميزت بدورها الرائع إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل المصري "مع سبق الإصرار" بدرو إجلال، وبرعت أيضا في مسلسل حكاية حياة مع الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا عملها في رمضان السابق مع محمد رمضان والذي اشتهرت به بكلمة " يا عمري "، ويذكر أن أخر أعمالها مسلسل " ستهم" الذي يعرض في دراما رمضان 2023.



أعمالها السينمائية

كان لها على صعيد السينما عدة مشاركات منها "المصير" و "محترم إلا ربع".



حياتها الشخصية

تزوجت وهي بسن صغير من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن مايا ,مريم.