محافظ الوادي الجديد: دراسة مقترحات موقع أراضى مبادرة النخيل المتميز

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تكليف وحدة المتغيرات المكانية بإعداد مقترحات للأراضي المزمع طرحها بمبادرة زراعة الأصناف المتميزة من النخيل، والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لإجراء دراسة للتربة بالأراضي المحددة، وذلك حتى يتسنى للجهات المختصة طرح تلك المساحات أمام القطاع الاستثماري .



وكان المحافظ التقى وفد كلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين الشريف عميدة الكلية والوفد المرافق، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة، وعدد من المستثمرين بالمحافظة.

وبحث المحافظ خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي واستغلال تطبيقات تكنولوجيا النانو في أعمال الزراعة ومكافحة الآفات وتوطين صناعة الأسمدة، باعتبارها أحدث التطبيقات العلمية التي تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما ناقش الزملوط إمكانية إنشاء وحدات للمخصبات ومعمل أنسجة لتوفير فسائل النخيل، بما يخدم المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور عالية الجودة.