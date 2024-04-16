السجن 7 سنوات لـ سائق توك توك أنهى حياة شخص بأسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق توك توك بالسجن 7 سنوات لقيامه بإنهاء حياة شخص تدخل لفض مشاجرة بينه وبين زوجة والده والحبس 6 أشهر لحيازته سلاح أبيض دون مسوغ قانوني بمدينة أبوتيج.



صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .



تعود وقائع القضية رقم2881 لسنة 2023 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغ لقسم الشرطة من مستشفى أبوتيج النموذجي بوصول " ياسر . ش . ص " مصابا بطعنه نافذة وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .



وتوصلت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " مصطفى . ن . غ " سائق توك توك والسابق اتهامه في 23 قضية متنوعة .



وأشارت تحريات المباحث إلى وقوع مشاجرة بين المتهم وزوجة والده وتدعى " أم هاشم . ج . ع " لقيامها بتبديد منقولات خاصة بوالدة المتهم فقام على إثرها المتهم بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب وأثناء ذلك تدخل المجني عليه " ياسر . ش . ص " وقام بالتحجيز بينهما لفض المشاجرة وعلى اثر ذلك قام المتهم بالدخول إلى منزله واحضر سلاحا أبيض وأثناء محاولته طعن زوجة والده وأثناء محاولة المجني عليه منعه من ذلك أصاب المجني عليه مما أدى إلى سقوطه ونقله إلى المستشفى وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .