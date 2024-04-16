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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فشلا في سرقة الحلق الذهب.. إحالة أوراق نجار وحلاق للمفتي أنهيا حياة مُسنة بأسيوط

الدائرة الرابعة بمحكمة
الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الثلاثاء ، أوراق نجار وحلاق لفضيلة المفتي لإبداء الري الشرعي في إعدامهما لقيامهما بإنهاء حياة سيدة مسنة بعد فشلهما في سرقة حلق ذهبي من أذنها أثناء نومها في منزلها دائرة قسم أول أسيوط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وحسن سعيد داود ، وأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين ومحمد علاء .

تعود وقائع القضية رقم 7715 لسنة 2018 جنايات قسم أول أسيوط بورود بلاغ إلى القسم من " أحمد . ع . م " 43 عاما مدير مدرسة بأنه أثناء تواجده بمسكنه سمع صرخات استغاثة من والدته " صفية . م . ج " 78 عاما مقيمة بالطابق الأرضي بنفس المنزل وعندما نزل إليها وجدها ملقاة على سريرها وبها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث قسم أول أسيوط، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " حسن . أ . س " 32 عاما نجار باب وشباك وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة و " عادل . م . ع " 26 عاما حلاق وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة .

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وأشارت تحريات المباحث إلى أن المتهمين يقومان  بتعاطي والاتجار في المواد المخدرة واتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليها كونها مقيمة بمفردها في مسكنها، وفي تمام الساعة السابعة والنصف صباح ارتكاب الواقعة قام المتهمان بالتسلل إلى مسكنها ودخول غرفة نومها وقاما بالبحث عن أموال لسرقتها ولم يجدا أموالا ووجدا المجني عليها نائمة على كنبه بالغرفة، فقاما بالتوجه ناحيتها بعد أن شاهدا حلقا ذهبيا في أذنها وعندما حاولا سرقة الحلق من أذنها شعرت بهما وصرخت للاستغاثة فقام أحدهما بكتم أنفاسها وقام الآخر بتسديد عدة طعنات نافذة في ظهرها ورقبتها ما أدى إلى وفاتها في الحال .

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