توزيع شحنة حشيش.. المشدد 15 عاما لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الثلاثاء " عامل ، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج في أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .



تعود وقائع القضية رقم ٨٨٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز ابوتيج إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام المتهم " إبراهيم. ي . م " عامل، 27 عاما مقيم قرية نزلة باقور بالاتجار في المواد المخدرة بصورة الجملة ونصف الجملة متخذا من دائرة مركز أبوتيج وأول أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي .



على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد ثمرات مفتش بمنطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهم على كمية من المواد المخدرة بقصد توزيعها على عملائه.

وبتقنين الإجراءات قاد الرائد أحمد ثمرات قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم استعدادا لتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة لأحد عملاءه بالقرب من مدخل قرية نزلة باقور وفور وصول القوة قامت بالتخفي حتى لا يشعر المتهم بتواجدهم وخشية من افتضاح أمر المأمورية قام القوة بضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 60 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ومبلغ ٥٢٠ جنيه وهاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار بها والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه