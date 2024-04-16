تعرف على تشكيل صندوق رعاية المسنين بعد قرار الرئيس

حدد قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل صندوق رعاية المسنين.

و يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

ونص القانون على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

-ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.

-ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

-ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

-ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.

-أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.