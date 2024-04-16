الخروج عن سيطرتهم.. لافروف يكشف خوف الغرب من عمل نظام مالي خاص بالبريكس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق الغرب المتزايد بشأن عمل دول البريكس لتطوير آلياتها المالية المستقلة.

وقال لافروف خلال اجتماع للجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعلم أن هذا العمل يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها بشكل متزايد، الذين يدركون أنه إذا نجح هذا العمل، وحققنا تطوير آليات مالية مستقلة في البريكس، فسوف يشكك جديًا في آليات العولمة الحالية التي تحت قيادة الغرب".

وبحسب لافروف، فإن روسيا مهتمة بزيادة دور دول البريكس في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية وإنشاء بورصة خاصة بها.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب بدأ "إساءة استخدام" الآليات الدولية دون خجل، واستخدامها لقمع المنافسين ومعاقبة المنشقين.

وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمدة عام واحد للمجموعة الحكومية الدولية لمجموعة البريكس المكونة من 10 أعضاء في الأول من يناير 2024.

وتحت إشراف موسكو، ستنظم البريكس أكثر من 200 حدث تغطي مجموعة واسعة من القضاي، وسيكون الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا هو قمة البريكس في أكتوبر 2024 في كازان، تتارستان، في منطقة الفولجا الروسية.