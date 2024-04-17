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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا.. رضا حجازي يفتتح النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

النسخة الثالثة للمنتدى
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

 افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور  حسن شحاتة وزير العمل ، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

 

ومن المقرر أن يكرم وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقي، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.

 

وتنعقد  النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

 

وتأتي  النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

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