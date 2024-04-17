قرار عاجل من المحكمة بشأن استئناف غادة والي على حكم حبسها

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي، لجلسة 9 يونيو للحكم.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطلعت على الأوراق وأحاطت بها علما وبحثا، واطمأنت إلى صحة نسبة الاتهام المسندة إلى غادة والى، بالإضافة إلى ما جاء في أقوال صافيناز خالد، وكيل عن المجني عليه، والتى شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقة الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها، واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات.

وقررت أيضا أن الرسومات المتعدى عليها هي أربع رسومات حددتها في التحقيقات، وكذا ما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد عبد المقصود، مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، ومحمود محمد أبو اليسر، كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة.

كما أن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع “فيسبوك” بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كليه البنات، ما يعد تعديا على حقوقه الأدبية والمالية.

وصرح المستشار القانونى أحمد العطار، وكيل الفنان الروسى، بأن الحكم مرضٍ للفنان الروسي جورجي كوراسوف، وأعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساواة مع الجميع سواء مصريين أو غير مصريين.