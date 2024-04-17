في جولة بفرشوط .. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الكوم الأحمر بالعسيرات

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير مصرف الري بقرية العسيرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركز فرشوط، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق المركز.

وأكد محافظ قنا ، أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه الأراضى.

وشدد محافظ قنا ، على ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس أشرف الجمال، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعزت قناوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

