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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لورديانا تستعرض رشاقتها من داخل الجيم بملابس ملفتة

لورديانا
لورديانا

نشرت الراقصة الاستعراضية لورديانا، صورة جديدة لها، من خلال خاصية "استوري"، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت الراقصة لورديانا، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، بملابس ملفتة، وارتدت "تيشرت زبتي"، وبنطلون ليجن "نفس اللون"، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال الراقصة لورديانا مشاركتها في أحداث مسلسل «الكبير أوي الجزء السابع»، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد حسن.

وفوجئ جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، بظهور الراقصة البرازيلية لورديانا عروسة الكبير أوي والتي تزوجها على مربوحة في حفل زفاف كبير في الدوار، لتنهار مربوحة من جمالها ويبدأ الكبير في الرقص والاحتفال مع لورديانا ليكشف المشاهدين ان المشهد مجرد حلم للكبير وليس حقيقة.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

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